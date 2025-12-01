Afyonkarahisar'da Tır Devrildi, 20 Ton Meyve Ziyan Oldu

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 20 ton meyve çevreye saçılarak ziyan oldu.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E., idaresindeki 33 AVP 144 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol ortasına devrildi. Kazada devrilen tırın dosyasında bulunan yaklaşık 20 ton meyve ise çevreye saçılarak ziyan oldu.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. - AFYONKARAHİSAR