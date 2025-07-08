Afyonkarahisar'da Tefecilere Operasyon: 8 Kişi Gözaltında

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Afyonkarahisar'da, tefecilik ve nitelikli yağma suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Aralarında devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlileri de bulunan şüphelilere yönelik 8 ay süren bir takip yürütüldüğünü bildirdi.

Afyonkarahisar'da tefecilere yönelik yapılan ve aralarında devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışanların da olduğu bildirilen 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde çalışmakta olan temizlik görevlilerinin de olduğu şüpheli şahıslar hakkında 8 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Takibin ardından C.U., M.G., Z.A., İ.C., Ö.S., A.K., E.A., Z. Ö. isimli şahıslar yapılan eş zamanlı operasyonlarla 'Nitelikli Yağma ve Tefecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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