Afyonkarahisar'da TCDD Fabrikasından Hırsızlık Yapan 5 Kişi Tutuklandı

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TCDD'ye ait travers fabrikasından 250 bin TL değerinde malzeme çalan 5 kişi, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Hırsızlık sonrası ele geçirilen aletler ile çalıntı malların satışına ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da TCDD'ye ait travers fabrikasından 250 bin TL'lik bakır tel ile elektrik malzemeleri çalarak satan 5 kişi polis tarafından yakalanırken, şahısların hepsi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, TCDD'ye ait travers fabrikasından 250 bin TL değerinde kablo, bakır tel, elektrik malzemesi ve elektrikli alet hırsızlığı yapıldığı ihbar yüz üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Farklı adreslere baskın düzenleyen ekipler hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda matkap ile beton kırıcı aletler de ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahısların çaldıkları bakır kabloları sattıkları öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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