Jandarma 70 sikke ele geçirdi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir adrese yapılan baskında 70 adet tarihi değeri bulunan bakır ve gümüş sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından İhsaniye ilçesinde yapıldı. Aldığı gibi istihbaratı değerlendiren ekipler ilçede evdir eve baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 70 adet tarihi değeri bulunan bakır ve gümüş sikke ele geçirildi. Olayın ardından Y.K. ve A.C., isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR