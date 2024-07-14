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Afyonkarahisar'da Tarihi Eser ve Define Arama Malzemeleri İle Yakalanan Şahıs

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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğindeki sikke ve define arama malzemeleri ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da kullandığı araçla devriye gezen jandarma ekiplerini görünce kaçan şahıs tarihi eser niteliğindeki sikke ve define arama malzemeleri ile yakalandı.

Edinilen bilgilere, Bolvadin ilçesi Özburun beldesi kırsalında devriye gezen jandarma ekipleri kendilerini gören bir araç sürücüsünün kaçmaya başladığını fark etti. Ardından aracın peşine düşen ekipler kısa süreli bir kovalamaca sonrası aracı durdurmayı başardı. Ardından araçta arama yapan ekipler el dedektörü, şarj cihazı, fener, çapa, kulaklık ile gözaltına alınan M.Ö., isimli şahsın çantasında tarihi eser niteliğindeki sikke ele geçirdi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3.Sayfa Güncel Haberler

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