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Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Satışı Engellendi

Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Satışı Engellendi
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Jandarma, Roma dönemine ait heykeli satmaya çalışan iki kişiyi yakaladı. 1.5 metre uzunluğundaki heykel, Afyonkarahisar'ın Sülümenli beldesinde bulundu.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri 2 şahsı ellerinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1.5 metre uzunluğundaki heykeli satmak isterken yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler M.K. ve İ.K. isimli şahısların ellerin tarihi eser bulunduğu ve bunu satmak istedikleri yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahısların Sülümenli beldesinde ki adreslerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen 155 cm uzunluğunda başsız ve bir ayağı olmayan kadın heykel ele geçirildi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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