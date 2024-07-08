Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Kaçakçılarına Operasyon

Afyonkarahisar'da jandarma takibe aldığı tarihi eser kaçakçılarının kullandığı otomobilde toprak çömlek içerisinde iki adet metal heykel ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesinde iki şahsın elinde tarihi eserler bulunduğu bilgisini aldı. Ardından aracı takibe alan ekipler söz konusu aracı beldede durdurarak arama yaptı. Aramada toprak çömlek içerisinde biri 18 bir diğeri 19 santimetre uzunlukta iki adet metal heykel ele geçirildi. Olayın ardından isimleri öğrenilemeyen şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR