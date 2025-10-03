Afyonkarahisar'da Tarihi Camiye Zarar Veren Şüpheliler İçin Soruşturma Başlatıldı

Haberler

Afyonkarahisar'da, Sandıklı ilçesindeki tarihi Havai Camii'ne zarar veren kimliği belirsiz şahıslar için çalışma başlatıldı. Tahrip edilen cami eklentileri ve avludaki evliya kabirlerinin durumu araştırılıyor.

Afyonkarahisar'da tarihi cami eklentilerine ve evliya kabirlerine zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sandıklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'ndeki tarihi Havai Camii, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca tahrip edildi. Cami eklentisindeki abdesthane ve tuvaletlerdeki musluklar ile pisuvarlar kırılarak kullanılamaz duruma getirildi. Avludaki evliya kabirlerinin taşlarında da hasar oluşturulduğu görüldü. Dün gece yatsı namazından sonra gerçekleştirildiği düşünülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Suçluların yakalanması için güvenlik kameralarının incelendiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
