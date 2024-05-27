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Afyonkarahisar'da Tanker Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'da Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında meydana gelen kazada, bir tanker bariyerlere çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tankerin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S., yönetimindeki 34 TS 6878 plakalı tanker sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tanker ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Z.U., isimli şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansları ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından karayolundaki trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sinanpaşa Akören 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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