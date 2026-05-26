Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp refüje giren otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Aşağıkurudere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.C., yönetimindeki 03 BK 844 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp refüje girdi. Kazada sürücü ile birlikte A.A., S.A. ve U.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı