Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesine bağlı Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., yönetimindeki 03 ADE 130 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte E.M.A. ve R.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı