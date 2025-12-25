Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Çay ilçesine bağlı Deresinek köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.K., yönetimindeki 27 ADR 711 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atarak şarampole girdi. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ardından ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR