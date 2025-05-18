Afyonkarahisar'da Takla Atan Araçta Bir Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da Takla Atan Araçta Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan sürücü polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçla bir kişi yaralanırken, kazadan sonra kaçan araç şoförü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şuhut ilçesindeki Kıntir Göleti yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kıntir Göleti istikametinden Şuhut merkez istikametine doğru seyir halinde olan R.O., idaresindeki 03 ABC 165 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası araç takla atarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan ve ismi tespit edilemeyen 1 kişi yaralanırken, araç sürücüsü ise kazanın hemen ardından olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ismi belirlenemeyen yaralı şahsı Şuhut Devlet Hastanesine kaldırdı. Olay yerinden kaçan şoför R.O., ise polis tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan

İsrail'e 12 tam puan veren ülkeye Türk kullanıcılardan tepki yağıyor
Hindistan'da yıldırım düşmesi 15 can aldı

Yıldırım faciasının yaşandığı ülkede 15 kişi hayatını kaybetti
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'tan Fenerbahçe Derneği'ne baskın! Dernek Başkanı'na sert tepki

Gece yarısında olay! Ali Koç Fenerbahçe Derneği'ni bastı
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
Hale Soygazi siber saldırıya uğradı

Dikkat sizin de başınıza gelebilir! Dolandırıcıların kurbanı oldu
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.