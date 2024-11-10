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Afyonkarahisar'da Suikast Silahları ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Suikast Silahları ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız 2 adet Glock marka suikast silahı ile yakalanan H.Ş. tutuklandı.

Afyonkarahisar'da suikast silahları ile yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elinden bilgilere göre, Şuhut ilçesinde H.Ş. isimli şahsın İstanbul'dan ruhsatsız silah getireceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Şahsı takibe alan ekiplerin düzenlediği operasyonda, suikast silahı olarak bilinen 2 adet 'Glock' marka silahla yakalanan H.Ş. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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