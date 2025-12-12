Polisten 'şok' uygulama

Afyonkarahisar'da polis ekipleri kentin farklı noktalarında 'şok' uygulama gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 'Huzur ve Asayiş Uygulaması' çerçevesinde 'şok' uygulamalar yapıldı. Kentin en işlek caddelerinde yapılan denetimlerde durdurulan araçlardaki şahısların kimlik sorgulamaları yapılırken aynı zamanda araçların evrak kontrolleri de yapıldı.

Uygulamaların toplum güvenliğini artırmak ve suçun önüne geçmek amacıyla düzenli aralıklarla devam edeceğini belirtildi. - AFYONKARAHİSAR