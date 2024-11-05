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Afyonkarahisar'da Silahlı Saldırı: 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Silahlı Saldırı: 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde seyir halindeki bir kamyonete yol kenarından ateş açıldı. Başından vurularak ağır yaralanan 62 yaşındaki S.A., hastanede kurtarılamadı. Jandarma, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Afyonkarahisar'da kamyonetiyle seyir halinde olan bir kişi, yol kenarından açılan ateşle başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Hocalar ilçesi Çepni köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan S.A.'ya (62) yol kenarından kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateşle başından vurulan S.A.'nın kullandığı kamyonet girdiği şarampolde durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesine kaldırılan S.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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