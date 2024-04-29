Afyonkarahisar'da Sigara ve Makaron Operasyonu: Binlerce Ürün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'ın iki ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 150 paket sigara ve 857 bin 100 adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayat ve Dinar ilçelerinden kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine ve tespitine yönelik çalışma gerçekleştirilen Çalışma sonrası 2 iş yeri ve bir eve baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 5 bin 150 paket sigara, 857 bin 100 adet boş makaron ve 99 bin 400 adet dolu makaron ele geçirildi. Olayın ardından 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR