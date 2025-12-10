Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Afyonkarahisar'da baskın yapılan adreste 630 kullanımlık sentetik uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipler aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler bir adrese yaptıkları baskında 630 kullanımlık sentetik kannabinoid türevi uyuşturucu madde ele geçirdi. Ardından olayla ilgili E.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR