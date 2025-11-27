Afyonkarahisar'da Saman Yüklü Tır Devrildi, Yaralı Yok

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan saman yüklü tır yol ortasına devrilirken kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 01 EAS 11 plakalı tır kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Tırın dorsesinde taşıdığı yüzlerce saman balyası ise etrafa saçıldı. Şans eseri öğlen ya da yaralananın olmadığı kazada karayolunda trafik bir süre aksadı. Devrilen tırın yol ortasından kaldırılması ile trafik normale döndü. - AFYONKARAHİSAR