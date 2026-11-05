Afyonkarahisar'da saldırıda 8 kişi öldü, ölen 2 öğretmen aynı okulda görevliydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Üç araç içinde hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı olmadığı, hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin ise aynı okulda göreve yaptığı belirlendi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili yapılan incelemelerde, 3 araç içinde hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağlantı olmadığı, hayatlarını kaybeden 2 öğretmenin ise İhsaniye Yukarıtandır Ortaokulu'nda göreve yaptığı belirlendi.

Saldırganın karayolu üzerinde seyreden araçları rastgele durdurduğu ve içerisindeki insanlara kurşun yağdırdığı tespit edildi. Dehşet anlarının ardından kaçan zanlının kimliğini belirleme ve yakalama çalışmaları güvenlik güçlerince geniş çaplı sürdürülüyor. Bölgede güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Araçlar çekiciyle kaldırıldı

Saldırının gerçekleştiği ve kurşunların hedefi olan araçlar, olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı delil toplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Emniyet ve jandarma ekiplerinin, firari saldırganı yakalamak amacıyla yürüttüğü geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı