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Afyonkarahisar'da Sahte Alkol Operasyonu: 241 Şişe Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Sahte Alkol Operasyonu: 241 Şişe Ele Geçirildi
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Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, polis tarafından 241 şişe sahte bandrollü alkol ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 241 şişe sahre bandrollü alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinde polis ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler takibe aldıkları bir şahsın aracında aramam yaparak evine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 241 şişe sahte bandrollü alkol ve 18 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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