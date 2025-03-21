Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silahlarla Yakalanan Şahıslardan Biri Tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta 7 ruhsatsız silahla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis tarafından ilçede gerçekleştirilen yol uygulamasında şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 5 pompalı tüfek ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan 2 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR