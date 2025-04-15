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Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 9 Gözaltı

Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 9 Gözaltı
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah bulunduran 9 şüpheli gözaltına alındı ve 5 av tüfeği ile diğer silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde yapılan operasyonda 9 şüpheligözaltına alınırken, 5 adet av tüfeği ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinde ikamet eden bazı şahısların ruhsatsız silah bulundurduğuna dair bilgiye ulaşıldı. Bu çerçevede adli makamlardan alınan arama kararına istinaden H.G., İ.A., S.A., S.A., M.B., S.K.A., U.A.A., M.A. ve A.D. isimli 9 şüphelinin evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 5 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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