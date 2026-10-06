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Afyonkarahisar'da polis, üniversite öğrencilerini terör konusunda bilgilendirdi

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Afyonkarahisar'da polis, üniversite öğrencilerini terör konusunda bilgilendirdi
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Afyonkarahisar'da polis ekipleri, üniversite öğrencilerine "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında bilgilendirme yaptı. Yerleşkelerde kurulan stantlarda öğrencilere terör örgütlerinin gençlere yönelik faaliyetleri ve radikalleşme süreçleri anlatıldı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından üniversite öğrencilerine yönelik "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte bulunan üniversitelerin yerleşkelerinde bulunan fakülte ve yüksekokullarda öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla stantlar oluşturuldu.

Kurulan stantlarda öğrencilere terör örgütlerinin gençler üzerindeki faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri ve radikalleşme süreçleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca terör örgütlerinin gençlere yönelik faaliyetlerinin engellenmesi, öğrencilerin yaşanabilecek risklere karşı bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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