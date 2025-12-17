Haberler

Polis 9 bin 217 şahsın kimlik sorgulamasını yaptı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde 9 bin 217 kişinin kimlik sorgulandı. Araçlar üzerinde yapılan denetimlerde 25 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde 9 bin 217 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 25 kisi yaralandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son bir hafta içerisinde kentin farklı noktalarında denetim yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "9 bin 217 şahıs, 2 bin 635 araç sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı. Denetimlerde 4 tüfek, 16 bıçak, 126 adet sentetik ecza maddesi, 9,84 gram uyuşturucu madde, 5,6 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ve 26 adet elektronik sigara ve likitleri ele geçirilmiştir. Ayrıca 32 şahsa 175 bin 552 TL, 40 araca 108 bin 794 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

