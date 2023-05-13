Afyonkarahisar'da piknik faciası: Fotoğraf merakı ölüm getirdi, 4 kişi boğularak öldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yıl sonu pikniğine giden 16 kişilik öğrenci gurubundaki bir öğrenci gölet üzerinde köprüde fotoğraf çektirmek isterken dengesini kaybederek suya düştü. Öğrenciyi kurtarmak için suya atlayan bir başka öğrenci ile servis şoförü ve bir vatandaşta boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Hocalar Lisesi'nde 16 kişilik öğrenci grubu piknik için bölgeye geldi. Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen gruptakilerden biri, dengesini kaybedince suya düştü. Bunun üzerine öğrenciyi kurtarmak için 3 kişi de suya atladı. Ancak 4 kişide suda boğularak yaşamını yitirdi. Olayın ardından şahısların cesedini çıkarmak için AFAD ekipleri çalışma başlattı.