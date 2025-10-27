Afyonkarahisar'da Patpat Kazasında Yaşamını Yitiren Sürücü

Afyonkarahisar'da kamyonetle çarpışan patpat diye adlandırılan tarım aracının sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D., idaresindeki 26 ZF 271 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.T. (80) isimli şahsın kullandığı patpat diye adlandırılan tarım aracıyla çarpıştı. Kazada patpat sürücüsü ile birlikte diğer aracın sürücüsü ve H.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan patpat sürücüsü M.T., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR