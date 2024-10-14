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Afyonkarahisar'da Patpat Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'da Patpat Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, patpat olarak bilinen tarım aracının kontrolden çıkarak ağaçlara çarpması sonucu sürücü H.M. ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan patpat sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M., yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.M.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tarım Şuhut

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