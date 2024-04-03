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Otomobilin içinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu

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Afyonkarahisar Sultandağı'nda park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda Arif Koçer (43) boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 AKRABASI GÖZALTINDA

Sultandağı ilçesine bağlı Üçkuyu köyü Çiftlikler yolunda dün sabah saatlerinde bir otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz olan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki Arif Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Koçer'in boğazının kesildiği ve boynunda delici alet yaraları olduğu tespit edildi. Arif Koçer'in cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Koçer'in 2 akrabasını gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afyonkarahisarspor Sultandağı Suç 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Toroman Kutlug:

Adam öldüremenin cezası Müebbet olmamalı. İDAM

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Export 86:

Şeriat deyince kızıyorlar bunun tek çözümü kısasa kısas

yanıt57
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