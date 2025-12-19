Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Kaza, Şuhut ilçesi Arızlı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.P. idaresindeki 20 F 6958 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü B.P. ile O.G. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR