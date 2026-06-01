Otomobilin tur otobüsüne çarptığı kazada faciadan dönüldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Otobüsteki yolcular yara almadan kurtuldu.

Afyonkarahisar'da otomobil ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında faciadan dönülürken, kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.

Kaza Çay-Emirdağ karayolu Bolvadin Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. idaresindeki 34 NR 6927 plakalı otomobil kavşak içinden çıkan N.Ç. yönetimindeki 42 ND 500 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı otomobil sürücüsü A.S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolcu otobüsünde bulunan yolculardan ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın ardından jandarma ekipleri inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
