Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı, İki Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K., idaresindeki 03 AFS 822 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç refüje girip takla attı. Kazada sürücü ile birlikte T.K., ile yanında bulunan H.K., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR