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Takla atıp bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atıp bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.D., idaresindeki 34 LL 6227 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Kazada yaralanan sürücü olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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