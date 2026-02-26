Haberler

Şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Derecinek köyünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Derecinek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.B., idaresindeki 35 BHY 589 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
