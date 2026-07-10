Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Davulga beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.U. (61) idaresindeki 03 HL 730 plakalı otomobil, seyir halindeyken karşı istikametten gelen İ.A. (21) yönetimindeki 03 AIY 606 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İ.A. ağır yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı