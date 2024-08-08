Afyonkarahisar'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da refüje girerek bariyerlere çarpan otomobilde ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bayat ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., idaresindeki 09 SB 058 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada H.D., M.N.A., Y.S.D. (14) ve bir yaşındaki M.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR