Telefonda konuşurken ölümle burun buruna geldi
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir otomobil, motosiklet sürücüsüne ve park halindeki bir araca çarptı. Olayda 3 kişi yaralandı; kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen motosiklet sürücüsü ile park halindeki otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anında telefonla konuşan bir yaya ise iki aracın arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce yolda motosikletinin üzerinde bekleyen ve bir arkadaşıyla konuşan sürücüye ardından park halindeki bir başka otomobile çarparak durabildi. Kazada çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü aracın üstünden savrulup yere düşerken olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızla gelerek önce motosiklet sürücüsüne ardından otomobile çarptığı anlar yer aldı. Olayda telefon ile konuşan bir yayanın ise çarpışan iki otomobilin arasında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
