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Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Serban beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 07 BAU 143 plakalı otomobil, E.S. yönetimindeki 35 BCT 885 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan H.A., Ş.A., G.S. ve S.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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