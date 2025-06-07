Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinanpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Akdeğirmen köyü yakınlarında yaşanan kazada, M.E. (27) yönetimindeki 20 SN 054 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğün salonuna girip rastgele ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi

Kim'in uykularını kaçıran gelişme! İnternet kesildi, nedeni bilinmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.