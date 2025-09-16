Haberler

Afyonkarahisar'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Güncelleme:
Emirdağ ilçesi Daydalı köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobil tarım arazisine devrildi, 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrilen otomobilde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Daydalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., yönetimindeki 26 PZ 673 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazada sürücüyle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
