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Otomobillerin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.S.B. yönetimindeki 03 YC 099 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle S.K.'nın kullandığı 03 AGD 648 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte M.K. isimli şahıs yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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