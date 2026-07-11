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Otluk alandaki yangın TOMA'ların da müdahalesiyle söndürüldü

Otluk alandaki yangın TOMA'ların da müdahalesiyle söndürüldü
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Afyonkarahisar'da Emniyet Müdürlüğü yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve TOMA ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar'da Emniyet Müdürlüğü yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile birlikte TOMA'ların da yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Olay, Erkmen beldesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede onceden konuşlandırılan İl Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar da (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) itfaiye itfaiye ekipleri ile birlikte yangına müdahale etti. Yangın TOMA ve itfaiye araçlarının yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının çıkışı nedenini belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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