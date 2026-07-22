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Afyonkarahisar'da otluk alandaki yangın bağ evlerine sıçradı

Afyonkarahisar'da otluk alandaki yangın bağ evlerine sıçradı
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Afyonkarahisar'da Bayraktepe Mezarlığı civarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Kocatepe beldesi Bağlar mevkiine yayıldı. İki bağ evi ve çok sayıda ağaç zarar gördü. Ekipler yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahale ediyor.

Afyonkarahisar'da Bayraktepe Mezarlığı civarında engebeli otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Kocatepe beldesi Bağlar mevkiine kadar yayıldı. Yangında büyük bölümü otluk alan olmak üzere iki bağ evi zarar görürken, çok sayıda ağaç da alevlerden etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Bayraktepe Mezarlığı yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler Kocatepe beldesi Bağlar mevkiine kadar ulaşırken, bölgedeki iki bağ evi yangında zarar gördü. Yangının etkili olduğu alanlarda bulunan bazı ağaçlar da alevler nedeniyle zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan yoğun şekilde müdahale ederken, söndürme çalışmalarına bir helikopter de havadan destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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