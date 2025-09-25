Afyonkarahisar'da Ot Yangınında Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da yaktığı otların içerisine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, Sülün beldesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin C. (84) isimli yaşlı adam, evinin karşısındaki otları yaktığı sırada bir anda dengesini kaybederek otların içine düştü. Bayılan ve dumandan etkilendiği için düştüğü yerden kalkamayan Hüseyin C., yangının ortasında kalarak yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın cesedini Çevredeki vatandaşların yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri buldu. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu yaşlı adamın cenazesi, morga kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR