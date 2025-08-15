Afyonkarahisar'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Kemerkaya köyü Yedikapı mevkisinde çıkan orman yangınına ekipler, hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürürken, bölgede bir diğer yangın haberi de geldi.

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyü Yedikapı mevkisinde otların tutuşması nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangın ormana sıçradı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Güneş batana kadar alevlere hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Alevlerin yayılmaması amacıyla vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Halen kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Sorgun mevkisinde de yangın çıktığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
