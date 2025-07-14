Afyonkarahisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan ot yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın, Hıdırlık tepesinde meydana geldi ve yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası tamamen kontrol altına alındı.

Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan ot yangını itfaiye ve orman işletme ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın kent merkezi Hıdırlık tepesi diye adlandırılan bölgedeki açlık alanda meydana geldi. Bölgeden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlar sevk edildi. Ağaçlık alandaki otların yandığı olayda geniş bir alan zarar görürken bazı ağaçlarda yangından etkilendi. Yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınırken yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası tamamen söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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