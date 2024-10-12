Afyonkarahisar'da Orman Yangını Çıktı
Hocalar ilçesindeki Yeşilhisar köyünde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, alevlerle yoğun bir şekilde mücadele ediyor. Yangının kontrol altına alınma çalışmaları devam ediyor.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyündeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangın, kısa sürede yayıldı. Yangının büyümemesi için Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri, yoğun bir şekilde alevlere müdahale ediyor. Alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. - AFYONKARAHİSAR