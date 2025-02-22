Afyonkarahisar'da Okulların İkinci Dönemi İçin Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde okulların ikinci döneminin başlaması ile birlikte asayiş ve trafik konusunda alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantı Bayat Kaymakamı V. Osman Emre Öztürk başkanlığında yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi asayiş ve trafik alanında ilçe genelinde alınacak tedbirler görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR