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Afyonkarahisar'da Okulların İkinci Dönemi İçin Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Afyonkarahisar'da Okulların İkinci Dönemi İçin Güvenlik Tedbirleri Toplantısı
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, okulların ikinci döneminin başlamasıyla birlikte asayiş ve trafik güvenliği tedbirleri üzerine bir toplantı yapıldı. Kaymakam V. Osman Emre Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, okul müdürleri ve muhtarlar yer aldı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde okulların ikinci döneminin başlaması ile birlikte asayiş ve trafik konusunda alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantı Bayat Kaymakamı V. Osman Emre Öztürk başkanlığında yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıya kurum amirleri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi asayiş ve trafik alanında ilçe genelinde alınacak tedbirler görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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