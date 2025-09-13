Afyonkarahisar'da Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi

Afyonkarahisar'a gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş toplantısında okulların açılması ile alınana tedbirler masaya yatırıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya'nın katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantı da okulların açılmasıyla birlikte alınan güvenlik ve asayiş tedbirleri masaya yatırılarak, fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR