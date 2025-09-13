Afyonkarahisar'da Okul Güvenliği Toplantısı Düzenlendi
Afyonkarahisar'da yapılan güvenlik ve asayiş toplantısında, okulların açılmasıyla ilgili alınacak tedbirler değerlendirildi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilgili kurum yöneticileri bir araya geldi.
Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya'nın katılımıyla bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantı da okulların açılmasıyla birlikte alınan güvenlik ve asayiş tedbirleri masaya yatırılarak, fikir alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa