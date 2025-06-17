Afyonkarahisar'da Öğretmenin Öğrenciye Tokat Atması Olayı

Afyonkarahisar'da Öğretmenin Öğrenciye Tokat Atması Olayı
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Hürriyet İlkokulu'nda bir öğretmenin 9 yaşındaki öğrencisine uyguladığı şiddet, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Olay sonrası okul müdürü, durumun emniyete bildirildiğini ve öğretmenin vicdan azabı çektiğini açıkladı.

Afyonkarahisar'da bir öğretmenin 9 yaşındaki öğrencini okul bahçesinde tokatladığı anlar vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Olay, kent merkezindeki Hürriyet İlkokulunda meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, okul bahçesinden izin almadan çıkmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen 9 yaşındaki öğrenciyi okul müdür yardımcısı T.H., durdurdu. Bir süre öğrenci ve arkadaşları ile konuşan T.H., ardından küçük çocuğa sert bir tokat attı. Bu sırada öğretmenin bağırdığını gören çevredeki vatandaşlar ise T.H.'nin çocuğa tokat atmasının ardından araya girerek öğretmene müdahale etti. Öğretmenin ise daha sonra okul binasına girdiği öğrenildi. Olayda suratına tokat atılan çocuğun ise durumu belirsizliğini koruyor.

"Öğretmenimiz vicdan azabı çekiyor"

Okul Müdürü Abdullah Baydur ise olayın emniyete de intikal ettiğini ifade ederek, "Olayı farklı boyutlara çekilmeye çalışılıyor, olayı Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirdik. Öğretmenimiz de vicdan azabı cekiyor. Emniyette veli de öğretmenimizden şikayetçi olmadı" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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